عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ملك بدوي تكشف تفاصيل دورها في رحلة 404

صدى البلد

أعربت الفنانة ملك بدوي عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "رحلة 404" بطولة الفنانة منى زكي، والمقرر طرحه يوم 25 يناير الجاري بدور العرض المصرية، وتجسد ملك خلال العمل لأول مرة شخصية فتاة محجبة تدعى "هالة" مهووسة بالمطربة سميرة سعيد، تقابل "غادة" منى زكي خلال رحلتها في التخلص من ديون الماضي.

 

تقول ملك بدوي في تصريحات صحفية اليوم: شخصية هالة استمتعت كثيرا بتجسيدها، والعمل مع المخرج هاني خليفة الذي كان العمل معه مريح بشكل كبير، فهو مخرج يهتم كثيرا بالممثل الذي يعمل معه، وتوفير أجواء صحية للعمل داخل موقع التصوير، ولقد ساعدني كثيرا للخروج بالشخصية بالشكل الذي سوف يراه الجمهور، كما أنني سعدت كثيرا بالعمل مع الفنانة منى زكي، التي أراها دائما متميزة في اختيار أعمالها. 
 

وأضافت: عندما تحدث معي المخرج هاني خليفة عن الشخصية، وجدت انها ترمز لكثير من النساء، يعيشون سعداء مع أزواجهن، ولكن بداخلهن يشعرن بالسجن، حب هالة لسميرة سعيد هنا يمثل رغبتها الشديدة في التحرر من كل كل القيود. 
 

ويشارك خلال العمل مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف وهم: محمد فراج ،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم ، شادي ألفونس ، رنا رئيس ، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، ونورا شعيشع،  من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة. 
 

وعلى جانب آخر انتهت ملك مؤخرا من تصوير دورها في فيلمها الجديد "دراكو رع" الذي تجسد خلاله البطولة النسائية أمام شادي ألفونس، وخالد منصور، حيث تدور أحداث العمل في إطار فانتازي كوميدي حول أحمس ورمزي، شقيقين من مصاصي الدماء في العصور القديمة كانا يعيشان مع قبيلتهما قبل أن يخسروا حربًا مع البشر، وتفنى سلالتهم ولا يبقى غيرهما.

الفنانة ملك بدوي المخرج هاني خليفة الفنانة منى زكي المطربة سميرة سعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

الفريق أسامة ربيع: ترسانات الهيئة جاهزة للتعامل مع أعطال السفن العابرة

تطور في شائعة مثيرة تمسّ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بـ منشور قاطع من عباس شومان

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

ذوبان الجليد ينذر بكارثة.. تعرف على وباء جديد يهدد العالم |تفاصيل

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

ترشيحاتنا

إقامة محطة شمسية بقدرة 1 جيجاوات.. مدبولي يلتقى رئيس شركة سكاتك النرويجية

بعد نصب الخيام أمام منزله.. نتنياهو يتحدث مع عائلات الرهائن عن صفقة جديدة

عمرو طلعت: قطاع الاتصالات الأعلى نموا بنسبة تزيد عن 16%

إحباط هجوم خطير.. إسرائيل تعتقل شخصين بزعم الانتماء لداعش

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

تحديث جديد لهواتف سامسونج.. حمله فورا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان أصالة| أيهما الأفضل

مش بس البرد.. أسباب غير متوقعة لـ سلس البول| تعرف عليها

ابتعدوا عن العصائر المخزّنة فترة طويلة .. أخصائية توجه نصيحة صحية

بالملايين.. أسعار خرافية لفساتين الفنانات بحفل joy awards تشعل السوشيال ميديا

فيديو

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

رانيا يوسف ودرة أبرزهن.. فخامة وسحر إطلالات النجمات في Joy Awards| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ