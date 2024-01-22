ملك بدوي تكشف تفاصيل دورها في رحلة 404

أعربت الفنانة ملك بدوي عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "رحلة 404" بطولة الفنانة منى زكي، والمقرر طرحه يوم 25 يناير الجاري بدور العرض المصرية، وتجسد ملك خلال العمل لأول مرة شخصية فتاة محجبة تدعى "هالة" مهووسة بالمطربة سميرة سعيد، تقابل "غادة" منى زكي خلال رحلتها في التخلص من ديون الماضي.

تقول ملك بدوي في تصريحات صحفية اليوم: شخصية هالة استمتعت كثيرا بتجسيدها، والعمل مع المخرج هاني خليفة الذي كان العمل معه مريح بشكل كبير، فهو مخرج يهتم كثيرا بالممثل الذي يعمل معه، وتوفير أجواء صحية للعمل داخل موقع التصوير، ولقد ساعدني كثيرا للخروج بالشخصية بالشكل الذي سوف يراه الجمهور، كما أنني سعدت كثيرا بالعمل مع الفنانة منى زكي، التي أراها دائما متميزة في اختيار أعمالها.



وأضافت: عندما تحدث معي المخرج هاني خليفة عن الشخصية، وجدت انها ترمز لكثير من النساء، يعيشون سعداء مع أزواجهن، ولكن بداخلهن يشعرن بالسجن، حب هالة لسميرة سعيد هنا يمثل رغبتها الشديدة في التحرر من كل كل القيود.



ويشارك خلال العمل مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف وهم: محمد فراج ،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم ، شادي ألفونس ، رنا رئيس ، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.



وعلى جانب آخر انتهت ملك مؤخرا من تصوير دورها في فيلمها الجديد "دراكو رع" الذي تجسد خلاله البطولة النسائية أمام شادي ألفونس، وخالد منصور، حيث تدور أحداث العمل في إطار فانتازي كوميدي حول أحمس ورمزي، شقيقين من مصاصي الدماء في العصور القديمة كانا يعيشان مع قبيلتهما قبل أن يخسروا حربًا مع البشر، وتفنى سلالتهم ولا يبقى غيرهما.