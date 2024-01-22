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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آمال رمزي تكشف عن آخر أعمالها.. وما قالته الراحلة ماري منيب عنها

صدى البلد

كشفت الفنانة أمال رمزي، أنها تقوم بدور شخصية لبنانية بعد مغادرتها لبيروت وقدومها إلى مصر، بمسرحية "ملكة الغجر" على مسرح البالون.

وأوضحت "رمزي"، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أنها تشتاق إلى المسرح، حيث أن المسرح كان بداية مشوارها الفني و أول أعمالها كانت مسرحية البيجامة الحمراء، و كانت مع الفنانة الراحلة نجوى سالم و ماري منيب.

رأي ماري منيب فيها

وأضافت "رمزي"، أنها من نفس دفعة الفنان عادل إمام، و الفنان أبو بكر عزت و سعيد صالح، معقبة: "بدايتي كانت مع عمالقة"، لافتة إلى أن الفنانة الراحلة ماري منيب قالت عنها في مسرحية البيجامة الحمراء "عندها كيميا وهتكون ممثلة مسرح هايلة".  

آمال رمزي بيروت ملكة الغجر مسرحية البيجامة الحمراء ماري منيب عادل إمام سعيد صالح

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