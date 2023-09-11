الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

الفنانة آمال رمزي ظهرت في أحد البرامج التليفزيونية .. بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.

آمال رمزي أثارت حالة من الجدل الواسع عندما تحدثت عن بعض الأمور عن حياتها الشخصية.

آمال رمزي تحدثت عن نشأتها الفنية وبداية دخولها عالم الفن في السبعينيات.

وأطلق عليها الفنان القدير عبدالله غبث لقب الخواجاية .. نظرا لملامحها الغربية.

آمال رمزي تحدثت عن إجهاض المتكرر والذي وصل لعدد قياسي.

وتحدثت عن الإنجاب في حياتها.

عدد حالات إجهاض آمال رمزي

وأوضحت الفنانة آمال رمزي انها أجهضت نفسها لعدم رغبتها في الإنجاب، مؤكدة على عدم شعورها بالندم جراء تلك الخطوة، خاصة وأنها اعتبرت أبناء أشقائها بمثابة أولاد لها.

ولمتابعة المزيد حول أسرار الفنانة آمال رمزي وعدد زيجاتها وكم مرة أجهضت نفسها .. تابع الفيديو جراف التالي: