بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات الأسرى

قالت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الإثنين، إن مفاوضات الأسرى لم تتوقف لكنها لم ترق لمستوى التوصل لاتفاق.

وأوضحت “حماس”، أنه “لا تراجع ولا استسلام وسنقاتل حتى ولو لم يبق فينا أحد”، مؤكدة أن “استمرار المقاومة خيار سكان غزة”.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قالت اليوم الإثنين، إن إطالة أمد الحرب على قطاع غزة محاولة إسرائيلية لاستنزاف قدراتنا.

وأوضحت حركة الجهاد الإسلامي، أنه “لا حديث في هذه الفترة عن أي مفاوضات أو صفقات تبادل للأسري”.

وفي وقت سابق من اليوم، أخبر رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عائلات الرهائن المحتجزين في غزة أن حماس لم تقدم اقتراحا ملموسا لإبرام صفقة الإفراج؛ لكن هناك مبادرة من "جانبنا ".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل": قال نتنياهو إنه "على الرغم مما يقوله الناس، لا يوجد مقترح حقيقي لحماس، هذا ليس صحيحا".