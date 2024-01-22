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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن شرط وقف الحرب علي قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، اليوم الإثنين، إنه لن يكون هناك وقف للحرب في غزة ما دامت حركة حماس الفلسطينية مسيطرة على القطاع.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قال اليوم الإثنين، إن إسرائيل لن توافق على صفقة تتضمن وقف الحرب.

وخاطب سموتريش في افتتاح اجتماع حزب الصهيونية الدينية الإسرائيلي، عائلات الرهائن، قائلا: “أتفهم مطالبتكم ببذل كل ما في وسعنا لإعادة أحبائكم إلى الوطن، لكن كما قالت عضو الكنيست الراحلة جيولا كوهين: “لو كان ابني أسيراً لكنت طالبت الحكومة بدفع أي ثمن لإطلاق سراحه، لكن لم يسمح لكم يا وزراء الحكومة بالامتثال لي”.

وأضاف: "يجب أن نستمر في زيادة شدة الحرب، وزيادة الضغط على حماس وجميع مؤيديهم في غزة”.

وفي وقت سابق، اعترف عضو الكنيست من حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، داني دانون، بالضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على إسرائيل، ولهذا السبب غيرت تل أبيب مسار العملية العسكرية في قطاع غزة.

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وحسب صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، قال دانون: “لقد غيرنا الطريقة التي ندير بها العملية بسبب ضغوط الولايات المتحدة”.

وفي نوفمبر 2023، ذكرت شبكة إن بي سي ، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإجبار السلطات الإسرائيلية على عقد صفقة مع حماس لتبادل الرهائن.

إسرائيل غزة حماس

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