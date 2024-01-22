لأول مرة .. نتنياهو يعلن سبب رفض إسرائيل وقف الحرب علي غزة

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن العالم سيطالب بضمانات إن أوقفنا الحرب ولن تستطيع إسرائيل استئنافها.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن المسئولين الذين حضروا اجتماع رئيس حكومة الاحتلال مع عائلات الرهائن، قولهم أن “نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين أن إسرائيل قدمت مخططا محدثا للصفقة، وتم تقديمه إلى حماس من خلال وسيط”.

وأعرب نتنياهو عن استعداده لتقديم تنازلات، على ما يبدو تلك المتعلقة بالإفراج الجماعي عن الأسري الفلسطينيين، وادعى أيضًا أن مجلس الوزراء الإسرائيلي متحد بشأن هذه القضية.

وقال رئيس حكومة الاحتلال، إنه على الرغم من عدم وجود عملية عسكرية على جدول الأعمال لتحرير الرهائن، إلا أن هناك احتمالا كبيرا بأن تتم الموافقة على المبادرة الإسرائيلية.

وحول وقف الحرب، قال نتنياهو، إنه “لا قدرة على نقض الوعد”، وأنه إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب فإنها ستضطر إلى التوقيع على ضمانات دولية لا يمكنها خرقها.