قيادي في حماس: نصف مليون فلسطيني في شمال غزة يواجهون خطر الموت جوعا

ذكر القيادي في حركة حماس أسامة حمدان ان العدو يرتكب مجازر في خان يونس ضمن عدوانه المتواصل على غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

اعتبر حمدان أن عملية طوفان الأقصى كانت خطوة ضرورية لمواجهة ما يحاك لتصفية القضية الفلسطينية.

أكد أسامة حمدان أن أكثر من نصف مليون من شعبنا في شمال قطاع غزة يواجهون خطر الموت جوعا، واضطروا لطحن علف الحيوانات مع انعدام الدقيق والأغذية.

وحمل حمدان الحكومة الإسرائيلية وإدارة بايدن المسؤولية عن المجازر التي يتعرض لها أهالي غزة، داعيا المنظمات الدولية إلى إعلان شمال غزة منطقة مجاعة.

كما دعا منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية إلى التدخل الفوري لفتح المعابر وإدخال المساعدات.

واكد حمدان على أن هناك خداع أمريكي و"رسالتنا واضحة لبايدن أنه يشارك في جريمة إبادة جماعية ضد شعبنا"، مشيرا إلى أن تصريحات بايدن التي تدعم دولة فلسطينية ستبقى بلا مصداقية ما لم يتوقف العدوان وإرسال السلاح فورا.

كما أوضح حمدان موقفه من إدانة الحوثيين قائلا "ندين تصنيف حركة أنصار الله جماعة إرهابية والعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن"، مؤكد على أنه "آن الأوان لقطع يد الاحتلال التي تعتدي على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا وعلى المنطقة برمتها في ظل إصرار أمريكي على عسكرة البحر الأحمر لحماية ظهر الاحتلال في جرائمه على شعبنا".

واكد حمدان على انه لا يمكن التفاؤل حتى اللحظة في نجاح أي مبادرة مع استمرار نتنياهو في سلوكه.