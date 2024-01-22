عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي في حماس: نصف مليون فلسطيني في شمال غزة يواجهون خطر الموت جوعا

دمار غزة
دمار غزة

ذكر القيادي في حركة حماس أسامة حمدان ان العدو يرتكب مجازر في خان يونس ضمن عدوانه المتواصل على غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

اعتبر حمدان أن عملية طوفان الأقصى كانت خطوة ضرورية لمواجهة ما يحاك لتصفية القضية الفلسطينية.

أكد أسامة حمدان أن أكثر من نصف مليون من شعبنا في شمال قطاع غزة يواجهون خطر الموت جوعا، واضطروا لطحن علف الحيوانات مع انعدام الدقيق والأغذية.

وحمل حمدان الحكومة الإسرائيلية وإدارة بايدن المسؤولية عن المجازر التي يتعرض لها أهالي غزة، داعيا المنظمات الدولية إلى إعلان شمال غزة منطقة مجاعة.

كما دعا منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية إلى التدخل الفوري لفتح المعابر وإدخال المساعدات.

واكد حمدان على أن هناك خداع أمريكي و"رسالتنا واضحة لبايدن أنه يشارك في جريمة إبادة جماعية ضد شعبنا"، مشيرا إلى أن تصريحات بايدن التي تدعم دولة فلسطينية ستبقى بلا مصداقية ما لم يتوقف العدوان وإرسال السلاح فورا.

كما أوضح  حمدان موقفه من إدانة الحوثيين قائلا "ندين تصنيف حركة أنصار الله جماعة إرهابية والعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن"، مؤكد على  أنه "آن الأوان لقطع يد الاحتلال التي تعتدي على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا وعلى المنطقة برمتها في ظل إصرار أمريكي على عسكرة البحر الأحمر لحماية ظهر الاحتلال في جرائمه على شعبنا".

واكد  حمدان على انه لا يمكن التفاؤل حتى اللحظة في نجاح أي مبادرة مع استمرار نتنياهو في سلوكه.

 

اهالي غزة إدارة بايدن أسامة حمدان الاحتلال الحكومة الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

التشكيل المتوقع لمصر أمام الرأس الأخضر.. استبعاد النني ومفاجأة بشأن بديل صلاح

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

موضوعات متعلقة

صدمة أوروبية من خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين إلى جزيرة صناعية

رقم كارثي.. ارتفاع عدد شهداء ومفقودي غزة لـ 32 ألف شخص

جيش الاحتلال يكشف هوية قتلاه الثلاثة على يد المقاومة الفلسطينية

دولة أوروبية تفضح بلدين في الاتحاد لا تريدان معاقبة المستوطنين بالضفة

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يعمل على تعطيل مساعي بايدن في غزة

صدمة في وول ستريت.. مصادر تكشف عن ضربة قادمة لبايدن لصالح ترامب

لتخفيف معاناتهم.. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم دفعة مساعدات لأهالي غزة

بــ750 مليار ريال سعودي.. قفزة ضخمة بالمملكة عبر جذب 150 مليون سائح

ترشيحاتنا

بيان عاجل من شركة فلاي بغداد للطيران ردا على العقوبات الأمريكية

شيفروليه أوبترا 2017 "أوتوماتيك" فبريكا بأحسن سعر

50 ألف جنيه.. رجل يطلق زوجته في بث مباشر عبر فيسبوك| القصة كاملة

هل عرف المسلمون الركوع قبل رحلة الإسراء والمعراج.. ومتى فُرِضت الصلوات الخمس؟

غياب ميسي وصلاح وفينيسيوس| التشكيل المثالي للأفضل في أوروبا

الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق عملية عسكرية لتأمين النقل التجاري في البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرب الماء.. أسرار تحل مشكلة ثبات طول شعر

بالبجامة.. زينة بإطلالة منزلية تشعل السوشيال ميديا| شاهد

عرضوها في الكنيست.. فيديو يظهر سرقة آثار من غزة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول دقيق الذرة؟

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ