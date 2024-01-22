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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع أداة للحرب في غزة

غزة
غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع كأداة من أدوات الحرب في قطاع غزة.

أضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له، أنه تم توثيق استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات المدنيين بقذائف المدفعية خلال انتظارهم مساعدات إنسانية في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 32,295 شهيداً ومفقوداً، و63,000 مصاباً منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن هناك 60 ألف سيدة حامل في قطاع غزة، معرضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحيّة.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 161 مسجداً بشكل كلي، و 253 مسجدا بشكل جزئي، و3 كنائس منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وتابع المكتب: "الاحتلال الإسرائيلي دمر 70,000 وحدة سكنية بشكل كلي، و 290,000 وحدة بشكل جزئي خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة".

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألقت 65,000 طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ بداية العدوان.

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