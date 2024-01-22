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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زعيم ابن زعيم.. تعليق تامر أمين على فعاليات JOY AWARDS

صدى البلد

أكد الإعلامي تامر أمين، أن الدراما هي المسلسلات المصرية، قائلا: "احنا اتعلمنا واتربينا ومازلنا على الدراما و المسلسلات المصرية"، متسائلا:" هل حد يقدر ينكر أن فيه مسلسل عمل ضجة ونجاح وشهرة السنة اللي فاتت في الوطن العربي غير مسلسل جعفر العمدة؟".

وأضاف تامر أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على شاشة "النهار"، أن مسلسل جعفر العمدة كان حالة خاصة واستثنائية في جميع الوطن العربي خلال شهر رمضان السابق، متعجبا من عدم وجود أي مسلسل مصري في فعاليات حفل توزيع جوائز صُنّاع الترفيه Joy Awards.

وواصل: " حتى مفيش اغنية مصرية واحدة كانت اختيار كأفضل أغنية لعام 2024، برغم أن القائمين على الحفل جابوا الهضبة عمرو دياب يغني أغنية واحدة عشان يكون ختام الحفل أسطوري"، مكملا: "مبروك لجميع اللي فازوا بس عايز أعرف فازوا بناء على اختيار مين".

زعيم ابن زعيم

وعلق أمين على كلمة محمد عادل إمام أثناء تكريمه بحفل JOY AWARDS، قائلا: "تسلم البطن اللي جابتك،  محمد إمام الزعيم ابن الزعيم وقف في موقف زعامة عجبني"، موضحا أنه لم ينس القضية الفلسطينية وأطفال غزة برغم الاحتفالات و أراد أن يوجه رسالة لهم، بالإضافة إلى تقديره للفن المصري.

تامر امين المسلسلات المصرية مسلسل جعفر العمدة joy awards عمرو دياب محمد عادل امام القضية الفلسطينية غزة

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