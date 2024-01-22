بعد اعتزاله.. رد فعل قوى من إلهام شاهين دفاعا عن عادل إمام

كشفت الفنان إلهام شاهين عن رأيها فى قرار الزعيم عادل إمام اعتزال العمل الفني وقضاء الفترة المقبلة وسط أسرته ومع أحفاده وفق ما أعلنه ابنه رامى إمام خلال حضوره فى حفل joy awards التى حصل فيها عادل إمام على جائزة زعيم الفن العربى.

وقالت إلهام شاهين فى تصريح خاص لـ صدى البلد: الزعيم عادل إمام قضى عمره كله فى الفن وقدم الكثير من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن العربى بل أكثر من ذلك فهو استمر على القمة على مدار 60 عاما أمتع الوطن العربى بأعماله الخالدة.

وأضافت إلهام شاهين : من حق عادل إمام أن يختار الوقت الذى يراه مناسبا ليقضى فترة راحة مع أسرته وعائلته لانه أعطى الكثير للفن وهو أمر لا يعيبه لانه يظل متواجدا بيننا بأعماله الخالدة والمحفورة فى أذهان وعقول وتاريخ المجتمع العربى.

وأوضحت إلهام شاهين: أن تكريم الزعيم بجائزة زعيم الفن بالوطن العربى فى حفل joy awards لن يتكرر ولا يمكن لأحد غيره أن يحصل عليها وبالتالى هو تكريم فريد من نوعه ويستحقه عن جدارة واستحقاق.

عادل إمام

وردا على سؤال بشلأن الحالة الصحية للزعيم، قال رامي إمام على هامش حضوره حفل توزيع جوائز Joy Awards ، إحنا بيتقالنا السؤال ده كتير جدًا، وهو الحمد لله بخير، وقرر يتفرغ للحياة الأسرية معانا ومع الأحفاد، هو مع أحفاده طول الوقت.

وشارك المخرج رامي إمام في موسم أفلام رأس السنة من خلال فيلم أبو نسب، والذي يقدم بطولته شقيقه الفنان محمد إمام، ونجح في تصدر ايرادات الموسم، ويشارك في بطولته كل من الفنانة ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

وتشكل جائزة "Joy Awards" قيمة لدى النجوم المرشحين، إضافة إلى أنها من أرقى الجوائز العربية التي تقدم للفائزين باعتبارها اعترافًا جماهيريًا بالتميز في الإنجازات الفنية والرياضية ومجالات التأثير، الأمر الذي صنع منها أهمية كبيرة لاعتمادها على تصويت الجمهور دون أية معايير أخرى من جهات تحكيمية.

ويقام حفل توزيع جائزة "Joy Awards" في العاصمة السعودية الرياض التي يتوافد إليها الفنانون كل عام، إلى جانب المهتمين والمختصين في المجال، وتمنح من قبل الهيئة العامة للترفيه لمستحقيها بناءً على تفضيلات الجمهور.