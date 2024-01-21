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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. حقيقة زواج أحمد الفيشاوى ومى سليم.. ظهور نجاة الصغيرة فى السعودية.. أول تعليق من شيرين بعد شائعة ارتباطها

نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن حلل joy awards  وظهور نجاة.

إيرادات الأفلام.. نور النبوى يتفوق على الجميع.. وبيومى فؤاد نمبر 8

شهدت دور العرض السينمائى ، منافسة شرسة فى موسم نصف العام خاصة بين فيلمى "الإسكندراني" و"أبو نسب"، كما يعرض أفلام "ليه تعيشها لوحدك والحريفة وعصابة عظيمة وأنا وابن خالتى.

وكشف محمود الدفراوى الموزع السينمائى، عن إجمالى الإيرادات التي حققتها الأفلام أمس الجمعة حيث بلغت قيمتها 2.941.758 جنيه.

بعد شائعات ارتباطها.. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب في أول ظهور ؟

أثار ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب فى حفل joy awards والذى أقيم فى السعودية وكشف عن أول ظهور لها بعد شائعات عن ارتباطها بطبيب.

وقالت شيرين عبد الوهاب فى مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: أنا كويسه وبحبكم كلكم.  

بعد الظهور المفاجئ.. قصة عودة نجاة الصغيرة إلى الغناء وحب كامل الشناوى لها

خطف ظهور المطربة نجاة الصغيرة مفاجأة حفل joy awards  الذى أقيم فى السعودية الأنظار إليها وأسرت القلوب بغناها لأغنية "عيون القلب" لتعيد جمهور الوطن العربى إلى زمن الفن الجميل.

جاء ظهور نجاة الصغيرة فى حفل السعودية ليضفى حالة من البهجة والسعادة على الحضور خاصة أن هذا الظهور النادر لها بعد فترة طويلة من الاختفاء بعيدا عن الساحة.

لأول مرة بعد طلاقهما.. أصالة وطارق العريان يجتمعان فى حفل joy awards

ظهر كل من أصالة والمخرج طارق العريان لأول مرة بحفل joy awards ليكون أول حفل يجمع بينهما بعد طلاقهما منذ 4 سنوات.

وظهر كل منهما مع شريك حياته حيث تواجدت أصالة مع زوجها فايق حسن وطارق العريان مع زوجته نيكول سعفان.

مبعرفش أتكلم.. عمرو دياب يثير الجدل فى حفل joy awards

أشعل المطرب عمرو دياب حماس جمهور السعودية فى ختام حفل joy awards، والذى أقيم أمس، السبت، بحضور عدد كبير من النجوم العالميين والعرب.

بعد الصلح بينهما.. أصالة تعلق على جائزة أنغام في حفل joy awards

أثارت المطربة أصالة حالة من الجدل بعد ظهورها أمس فى حفل joy awards  حيث قامت بتسليم درع تكريم لصديقتها أنغام بعد مصالحتها فى حفل ليلة رأس السنة.

بسبب «بنقدر ظروفك».. أحمد الفيشاوي يتزوج من مي سليم

نشر الفنان أحمد الفيشاوى صورا من فيلمه الجديد "بنقدر ظروفك"، والذى من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.

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