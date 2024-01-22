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الإشراف العام
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ضياء رشوان: تهجير أهل غزة لسيناء خط أحمر ومصر لن تسمح به

ضياء رشوان رئيس الهيئة
ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إنّ الحكومة الإسرائيلية وخاصة الجناح التلمودي التوراتي المتطرف والذي يسير معه بنيامين نتنياهو إلى آخر المدى، وصلت إلى حالة ارتباك وإلى درجة من الهذيان وعدم القدرة على التركيز.

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وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية آية لطفي: "هناك حصار عالمي يحيط بإسرائيل بدأ بجنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، واليوم سمعنا أن أيرلندا تريد الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا بتهمة الإبادة الجماعية".

وتابع رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: "إسرائيل تبحث عن مخرج ومن تعلق عليه كل هذه الاتهامات، ولم تجد إلا مصر التي عقدت معها معاهدة سلام في عام 1979، والتزمت القاهرة بها ولا تزال تلتزم بها حتى الآن، إلا أن هذا الالتزام لا يحول دون أن تكرر مصر أن تهجير أهل غزة إلى سيناء قسرا هو خط أحمر لا يمكن لمصر أن تسمح به".

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