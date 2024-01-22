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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان: إسرائيل بعدما سقطت في أوحال غزة تلقي التهم على مصر

ضياء رشوان رئيس الهيئة
ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

 قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن البيان الذي  صدر اليوم  ردا على مزاعم إسرائيلية  هو الاطول والاكثر وضوحا وتفصيلا،  لان الامر في النصف الثاني من الازمة منذ بداية العدوان على غزة  بعدما غرقت  في أوحال غزة لمدة شهر ونصف  بدأ في المرحلة الاخيرة يتم توجيه الإتهامات إلى مصر.


وقال ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن خطورة التصريحات أنها  جائت على لسان رئيس الوزراء الاسرائيلي  وذلك  لتبرير النية  لاحتلال  محور فلادفيا، واصفا ذلك بالامر الخطير والجلل وكأنها تصف مصر بأنها غير قادرة على حماية سيادتها وحدودها.

 

وتابع رئيس الهيئة العامة للإستعلامات، أن  تلك الاكاذيب مضافا  إليها الاكاذيب  السابقة  بداية من أكاذيب محكمة العدل  حول إغلاق معبر رفح  وقبلها التهجير القسري، في إطار ممنهج  بغية الضغط على مصر عن طريق  إلقاء الاتهامات  على مصر كل هذه التصرفات تهدد بشكل جدي وخطير  معاهدة السلام .

 

 

  أكذوبة تهريب السلاح


وذكر أن مصر لاتهدد أحدا حتى من تختلف  معهم لكنه تحذير كبير من مخاطر التلاعب بإتفاقية السلام   والتلاعب عبر إلقاء الاتهامات على مصر بما ليس بها  عبر  أكذوبة تهريب السلاح

ضياء رشوان الهيئة العامة للاستعلامات إسرائيل غزة مصر

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