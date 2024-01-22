يا نكسب يا نرجع ونخلصها بدري.. إنجي أنور توجه رسالة إلى فيتوريا

علقت الإعلامية انجي أنور، على مباراة مصر مع الرأس الأخضر بأمم أفريقيا، قائلة: "مفيش قدامنا إلا خيارين، الأول هو أننا نكسب و الأداء يكون قوي ونرجع اسم مصر، إما نرجع على مصر و نخلصها بدري بدري".

شددت "أنور"، خلال برنامجها مصر جديدة المذاع على شاشة ETC، على أن منتخب الرأس الأخضر ليس فريق هين بالرغم من أنه جديدة على الساحة الافريقية، وذلك بسبب أنه تصدر المجموعة و ضمن الصعود لدور الـ 16، ناصحة: "ياريت نفكر في الفوز وبس".

فشل منتخب مصر

ووجهت "أنور"، رسالة: "ياريت يا فيتوريا تعالج أخطائك الدفاعية، ونعمل نتائج إيجابية بدل الأرقام السلبية اللي قاعدين نعملها"، مضيفة: "منتخب مصر لأول مرة يفشل في تحقيق الفوز في أول مباراتين باسم افريقيا من نسخة 92".

وواصلت، "أتمنى من فيتوريا يكون درس منتخب الرأس الأخضر ووضع التشكيل المناسب للحالة الفنية الأفضل".