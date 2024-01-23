وزيرة الثقافة: نمتلك تاريخا لا أحد يستطيع أن ينافسه

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن ظروف معرض الكتاب 2024 لم تختلف عن العام السابق يناير 2023، موضحة أن المصريين ينتظرون أي مناسبة للاحتفال بها ومعرض الكتاب هو عيد ثقافي للمصريين، والعام الماضي كان هناك خطة لرؤية جديدة لمعرض الكتاب، لافتة إلى ان مصر لديها تراث لا أحد يستطيع ان ينافسها فى العالم، مؤكدة:" رسالتنا المحافظة على هذا التراث ونقله للأجيال حفاظا على الهوية".

أشارت "الكيلاني"، خلالمداخلة هاتفية مع الأأعلامية لبني عسل، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، إلى أن معرض الكتاب العام الماضي حقق أرقام قياسية في مشاركات عدد الناشرين والعناوين التي تم طباعتها، موضحة أن النتيجة تقاس بكم الإقبال على المعرض وكم المشاركين الدوليين في المعرض، مفيدة بأنه زاد عدد المشاركة الدولية وعدد الناشرين من صغار الناشرين الذي كانوا محرومين من المشاركة.

أضافت أن المميز هذا العام في معرض الكتاب هناك جناح مخصص لدور النشر الناشئة بسبب وجود إقبال من صغار الناشرين العام الماضي، موضحة أن هناك مجموعة من الحوافز منها ثبات سعر التذكرة بـ5 جنيه وتخفيضات في أسعار الكتب، وإعادة طبع السلاسل بأسعار زهيدة وكان تشجيع للشباب والكبار لإعادة اقتناء الكتب.