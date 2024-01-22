أستاذ هندسة طاقة: المحطات النووية تتم وفق إجراءات شديدة التعقيد

قال حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، إن مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا يمكن أن يجعل اليونان مصدرًا للطاقة في الجنوب الأوروبي.

أضاف “سلماوي” ،خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن محطة الضبعة النووية تتكون من 4 وحدات كل منها 1200 ميجاوات بإجمالي 4800 ميجاوات، لافتا إلى أنهم وصلوا إلى صب الخرسانة في الوحدة الرابعة .

من أحدث أجيال المفاعلات



أشار إلى أن المحطات النووية تتم وفق إجراءات شديدة التعقيد وينتج عنها طاقة نظيفة، مؤكدًا أن محطة الضبعة النووية من أحدث أجيال المفاعلات وتتمتع بدرجة أمان عالية جداً.