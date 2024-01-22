فضيحة للاحتلال.. تدمير دبابة إسرائيلية بمن فيها بـ«طيران صديق»| ماذا حدث؟

أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي، قصف دبابة إسرائيلية بعدة صواريخ، وسحقها بشكل كامل بمن فيها، خلال تصدي مجاهدي القسام لقوة، ومنعها من سحب الدبابة بعد إصابتها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت مبنى تتحصن به قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح جنوب غرب مدينة غزة.

وأضافت كتائب القسام عبر قناتها على “تليجرام”، أن مجاهدي القسام تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي وإصابته إصابة مباشرة جنوب غرب مدينة غزة.

كما أعلنت كتائب القسام، أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمحافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.