اشتباكات ضارية بين عناصر المقاومة وجنود الاحتلال في شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، وقوع اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة التوأم غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

قالت جريدة القدس الفلسطينية، إن هناك 12 قتيلاً على الأقل وصلوا لمستشفيات إسرائيلية، وهناك عدد من الجنود المفقودين تحت الأنقاض بعد تفجير المقاومة مبنيين في خانيونس.

كما أفادت مصادر صحفية، أنه تم مقتل 22 جنديا إسرائيليا في انفجار مبنيين، واستهداف دبابة وتفجير نفق في خانيونس في جنوب قطاع غزة.

في وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، أنها تستهدفت مبنى تتحصن به قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وتوقع عناصرها بين قتيل وجريح جنوب غرب مدينة غزة.