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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: أي اتفاق يجب أن يضمن وقفا شاملا للعدوان وانسحاب قوات الاحتلال من غزة

حركة حماس
حركة حماس

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، سامي أبو زهري، اليوم الإثنين، إن أي اتفاق يجب أن يضمن وقفا شاملا للعدوان على غزة وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن مفاوضات الأسرى لم تتوقف لكنها لم ترق لمستوى التوصل لاتفاق.

أوضحت “حماس”، أنه “لا تراجع ولا استسلام وسنقاتل حتى ولو لم يبق فينا أحد”، مؤكدة أن “استمرار المقاومة خيار سكان غزة”.

كانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قالت اليوم الإثنين، إن إطالة أمد الحرب على قطاع غزة محاولة إسرائيلية لاستنزاف قدراتنا.

أوضحت حركة الجهاد الإسلامي، أنه “لا حديث في هذه الفترة عن أي مفاوضات أو صفقات تبادل للأسري”.

حماس المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال مفاوضات الأسرى

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