رد فعل.. الدكتور مصطفى البرغوثي يكشف أهم محاور وثيقة طوفان الأقصى

كشف الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية اهم المحاور الوثيقة التي اطلقتها حماس بشان طوفان الأقصى.

وأوضح “البرغوثي”، في مداخلة هاتفية من رام الله لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية انجي أنور على قناه ETC ان هناك ثلاث محاور رئيسيه تخص وثيقه حماس.

وأضاف، ان اهم محور بشان وثيقة حماس يؤكد أن السابع من أكتوبر رد فعل لما كان يحدث من الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، وما كانت تقوم به من اعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

تهويد المسجد الأقصى

وواصل، أن إسرائيل حاولت تهويد المسجد الأقصى، وقامت بانتهاكات للقانون الدولي ببناء المستوطنات ومحاولة طمس القضية الفلسطينية.

ولفت، إلى أن الوثيقة أوضحت أنه كانت هناك مؤامرة كبرى باستخدام التطبيع مع المحيط العربية لتصفية القضية الفلسطينية وتهميشها، موضحا أن ثاني محور هو إيضاح ما جرى في 7 أكتوبر، و أن هناك أحداث حدثت لم تكن حماس مسئولة عنها.

