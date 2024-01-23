عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غير مقبول.. تعليق إبراهيم عبدالمجيد على تحويل روايته عتبات البهجة لمسلسل تلفزيوني

الروائي إبراهيم عبدالمجيد
الروائي إبراهيم عبدالمجيد

أكد الروائي إبراهيم عبدالمجيد، عن تحويل روايته عتبات البهجة لمسلسل تلفزيوني أن أي مقارنة بين الرواية والعمل التلفزيوني ظالم وغير مقبول، معقبا: “أنا من أنصار أن الأدب لغة و السينما صورة”.

وأضاف "عبدالمجيد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية انجي أنور على شاشة etc، أن العمل التلفزيوني يتدخل فيه عوامل كثيرة ومقيد برقابة، على عكس الروائي حر وغير مقيد.

وأوضح “عبد المجيد”، أن الفنان يحيى الفخراني سيقوم بدور بطل هذا العمل الفني، لافتا إلى أن الرواية تدور حول شخصان سنهم فوق الـ 50 عام.

مدحت العدل أضاف للرواية


وأشار، الي أن السيناريست مدحت العدل أضاف للرواية وقام ببعض التعديلات فالعمل التلفزيوني ليس شرطاً أن يكون مطابق للرواية.

الروائي إبراهيم عبدالمجيد عتبات البهجة مدحت العدل يحيى الفخراني الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

ترشيحاتنا

عسكريون أمريكيون: الضربات ضد الحوثيين ناجحة ولها تأثير جيد

ربنا كاتبلنا خير.. ميدو: يجب أن نتكاتف خلف منتخبنا

نقابة الموسيقيين عن عدم تكريم نجاة في مصر: الأمر يحتاج لمساندة الدولة

فيه مجاملات.. رضا عبد العال يهاجم روي فيتوريا مدرب منتخب مصر

الدفاع البريطانية: 4 طائرات تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي قصفت الحوثيين

سعر فستان نانسي عجرم في حفل Joy awards بالسعودية| مبلغ خيالي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولا أغرب.. بيزنس جني الأموال من المطلقين يثير ضجة |التفاصيل كاملة

سعر فستان نانسي عجرم في حفل Joy awards بالسعودية| مبلغ خيالي

ما تراه في صورة الوهم البصري أولا يحدد شخصيتك.. تفاصيل

أول ظهور لـ ياسمين عبد العزيز.. جلسات تصوير خطفت بها الأنظار| شاهد

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ