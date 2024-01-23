غير مقبول.. تعليق إبراهيم عبدالمجيد على تحويل روايته عتبات البهجة لمسلسل تلفزيوني

أكد الروائي إبراهيم عبدالمجيد، عن تحويل روايته عتبات البهجة لمسلسل تلفزيوني أن أي مقارنة بين الرواية والعمل التلفزيوني ظالم وغير مقبول، معقبا: “أنا من أنصار أن الأدب لغة و السينما صورة”.

وأضاف "عبدالمجيد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية انجي أنور على شاشة etc، أن العمل التلفزيوني يتدخل فيه عوامل كثيرة ومقيد برقابة، على عكس الروائي حر وغير مقيد.

وأوضح “عبد المجيد”، أن الفنان يحيى الفخراني سيقوم بدور بطل هذا العمل الفني، لافتا إلى أن الرواية تدور حول شخصان سنهم فوق الـ 50 عام.

مدحت العدل أضاف للرواية



وأشار، الي أن السيناريست مدحت العدل أضاف للرواية وقام ببعض التعديلات فالعمل التلفزيوني ليس شرطاً أن يكون مطابق للرواية.