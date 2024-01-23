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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الشناوي: تعاون مجدي أبو عميرة مع يحيى الفخراني بـعتبات البهجة مبشر جدا

صدى البلد

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على إعلان بدأ تصوير مسلسل رمضان عتبات البهجة ليحيى الفخراني المأخوذ من رواية عتبات البهجة، قائلا  أن الروائي إبراهيم عبد المجيد من اهم كتاب العالم العربي كله ورواية عتبات البهجة واحده من ايقونات هذا الروائي العظيم.

وأضاف “الشناوي”، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية انجي أنور على قناة etc، أن وجود أسماء مثل يحيى الفخراني مبشر جدا بالخير فالفخراني من طقوس رمضان الرئيسية.

تعاون مُبشر

وعبر “الشناوي”، عن تفاؤله  بوجود مجدي أبو عميرة كمخرج مع يحيى الفخراني بعد نجاح هذا الثنائي في عدد من الأعمال أهمها حماده عزو .

طارق الشناوى عتبات البهجة يحيى الفخراني إبراهيم عبد المجيد مجدي أبو عميرة حماده عزو

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