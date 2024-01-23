طارق الشناوي: تعاون مجدي أبو عميرة مع يحيى الفخراني بـعتبات البهجة مبشر جدا

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على إعلان بدأ تصوير مسلسل رمضان عتبات البهجة ليحيى الفخراني المأخوذ من رواية عتبات البهجة، قائلا أن الروائي إبراهيم عبد المجيد من اهم كتاب العالم العربي كله ورواية عتبات البهجة واحده من ايقونات هذا الروائي العظيم.

وأضاف “الشناوي”، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية انجي أنور على قناة etc، أن وجود أسماء مثل يحيى الفخراني مبشر جدا بالخير فالفخراني من طقوس رمضان الرئيسية.

تعاون مُبشر

وعبر “الشناوي”، عن تفاؤله بوجود مجدي أبو عميرة كمخرج مع يحيى الفخراني بعد نجاح هذا الثنائي في عدد من الأعمال أهمها حماده عزو .