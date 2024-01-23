انجي أنور: صلاح مجرد لاعب ضمن 11 آخرين.. مش سوبر مان

انتقدت الإعلامية انجي أنور، الهجوم الشديد الذي تعرض له محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، قائلة “احنا عدينا مرحلة اننا 100 مليون مدرب كروي.. وبقينا 100 مليون قاضي.. و100 مليون رقيب، ومشيلين محمد صلاح فاتورة مش بتاعته، صلاح مجرد لاعب في فريق من 11 لاعب.. لا هو كابتن ماجد ولا بابا نويل ولا سوبر مان”.

وأشارت انجي أنور في برنامجها مصر جديدة والذي يذاع على قناة etc، إلى أن محمد صلاح أفضل لاعب في الجيل الحالي وأكتر لاعب مصري رفع اسم مصر في العالم وحقق إنجازات أجبرت المصريين على وصفه بـ"فخر العرب"، مضيفة أنه في الترتيب الثاني كهداف تاريخي لمنتخب مصر خلفا لنجم منتخب مصر حسام حسن وهو انجاز تحقق في عدد مباريات أقل.

وواصلت: "فضلا عن ان الجمهور المصري يضع على محمد صلاح أمل كبير انه يعيد أمجاد الفراعنة والجمهور سمى منتخب مصر منتخب "باصي لصلاح"، وصلاح هو اللاعب الوحيد في تاريخ مصر الحاصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا مرتين 2017 و2018، وهو المحترف المصري الوحيد الذي حقق الدوري الإنجليزي و حصل على هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات وأحسن لعب في إنجلترا سنة 2018 مع فريق ليفربول ، وكلها إنجازات جميعنا تباهينا بها".

وتابعت، الجمهور بيتعامل مع صلاح باعتباره الشخص المكلف بتحقيق أحلامنا، بنحاسبه بالمعايير المصرية وهو مسستم دماغه على العقلية الانجليزية المحترفة، بنتعامل معاه على أساس انه زعيم سياسي ومصلح اجتماعي وخبير اقتصادي ورمز العمل الخيري وفوق ده كله نجم كرة"، منوهة" حتى لما اتصاب اعتبرنا خروجه من معسكر المنتخب ومتابعة علاجه في فريقه ليفربول خيانة".

سبب خروجه من معسكر المنتخب



وأكدت أن سبب أزمة خروج صلاح من معسكر المنتخب، هو ان اعلان خبر رجوع صلاح لإنجلترا لعلاجه هو يرجين كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي وليس اتحاد الكرة، او المدير الفني فيتوريا، أو غيره.