خبير طاقة: محطة الضبعة النووية هي أمن قومي تكنولوجي

كشف الدكتور علي عبد النبي، خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا أهمية الطاقة النووية ومحطة الضبعة النووية المصرية والتي تعد من الجيل الثالث المطورة التي تعمل تحت أفضل معايير الأمان النووي والتشغيل والصيانة.

وأوضح “عبد النبي”، في مقابلة حصرية مع الإعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديده المذاع على قناة etc، أن محطة الضبعة النووية هي أمن قومي تكنولوجي لأن أعلى درجات الجودة في الصناعة هي التكنولوجيا النووية.

٤ مفاعلات نووية

ونوه “عبد النبي”، إلى أن محطة الضبعة النووية تحوي ٤ مفاعلات نووية وكل مفاعل قدرته ١٢٠٠ ميجاوات ، والمفاعل جزئيين جزء نووي وجزء تقليدي يشبه محطات توليد الكهرباء من توربينات وماء.