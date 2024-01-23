9 مليارات دولار.. نائب: مصر مصنفة على العالم في صناعة الألعاب الإلكترونية

علق النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موافقة المجلس على دراسة الألعاب الإلكترونية وإحالتها للحكومة، قائلا:" سوق الألعاب الإلكترونية فى العالم وصل لـ 200 مليار دولار سنويا تنفق على هذه الصناعة، وهى صناعة متكاملة وكثيفة العمالة".

وأضاف “مصطفى”، خلال مداخلته ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة cbc، أن الصناعة يدخل فيها تأليف وموسيقى وعلماء نفس وهى متشابكة ومتشعبة ويدخل فيها تخصصات مختلفة.

ينقصنا الرؤية المتكاملة

وعقب “مصطفي”، “لدينا كوادر فى هذا المجال ولكن ينقصنا الرؤية المتكاملة لتدعيم ودعم صناعة الألعاب الإلكترونية”.

ولفت، إلى أن مصر لديها كفاءات تعتمد عليها بعض الدول لتقديم خدمات لهذه الشركات وهى من أهم الصادرات التي تعتمد عليها مصر في السنوات السابقة، ومستهدف أن يكون لمصر نصيب من هذه الاستثمارات بـ9 مليارات دولار، مؤكدا أن البنية التحتية متوفرة في مصر، بالإضافة أن الأخيرة مصنفة على العالم في هذه الصناعة.