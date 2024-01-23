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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بتضحياتهم تحقق الأمن والاستقرار.. وكيل تشريعية النواب يهنئ الداخلية بعيد الشرطة

إيهاب الطماوي، عضو
إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب

وجه النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب التهنئة إلى أبطال الشرطة المصرية في عيدهم.

و قال الطماوي أن جهود وتضحيات أبطال الشرطة أعادت الأمن والاستقرار والسلام لمصر و المصريين ، الأمر الذي أدي للعمل وتحقيق النجاحات في مسارات التنمية ودعم قيم دولة القانون والمؤسسات التي هي أحد أسس الجمهورية الجديدة التي يؤسس لها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأضاف الطماوي ان وزارة الداخلية عملت في كافة المحاور و حققت أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان .


اخيرا قال الطماوي في عيد الشرطة نوجه التحية لشهداء الشرطة و مصابيها و كافة الضباط والأفراد متمنيا ان يعيد الله  على مصر والمصريين جميعا بالأمن و الاستقرار و السلام لأن الأمن هو السلعة الأغلى في الوجود و السلام هو غاية الإنسانية

إيهاب الطماوي لجنة الشئون الدستورية مجلس النواب

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