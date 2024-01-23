رئيس الغرفة التجارية بدمياط يوضح تفاصيل افتتاح معرض أوكازيون للأثاث بمحافظة المنيا

قال محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، إن هناك توجه عام خلال الفترة الحالية لإقامة العديد من المعارض للاثاث الدمياطي في المحافظات، لافتا إلى أنه تم افتتاح معرض لـ الأثاث الدمياطي بمحافظة المنيا ويضم 20 صانعا.

وأضاف "محمد فايد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، ان الفترة الماضية كانت دمياط تعتمد على الأثاث "الكلاسيك"، ولكن محافظة دمياط بدأت في تصنيع الأثاث "المودرن" ليتواكب مع أراء المواطنين وطلباتهم.



وأكمل: محافظة دمياط تستهدف التواجد داخل مختلف المحافظات، متابعا:" نتوسع الآن في الصعيد، لتوفير الأثاث المختلف والمتنوع داخل الصعيد".

وشدد على أن الإقبال على المعرض كان غير متوقع وكبير للغاية، والمعرض مستمر لمدة شهر، ومن الممكن أن يتم مد المعرض في حالة زيادة الإقبال.





