الغرفة التجارية بدمياط: معرض أوكازيون للأثاث يقدم خدمة الشراء بالتقسيط بدون فوائد

صرح الدكتور محمد العرابي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، ان معرض " أوكازيون دمياط للأثاث " المُقام على مدار شهر بمحافظة المنيا ، يقدم خصومات كبيره للجمهور، ويريح خدمات التمويل للعملاء للشراء بالتقسيط والسداد لمدة ٦ أشهر بدون فوائد.

وأشار العرابي إلى أن المعرض يقع على مساحة ١٢٠٠ متر مربع بمشاركة ٢٠ عارض من صناع الأثاث بمحافظة دمياط، ويضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأثاث الكلاسيك والمودرن لفرش وحدات سكنية كاملة بأسعار مناسبة ، علاوة على تواجد فريق عمل شركة ڤاليو للتمويل الاستهلاكي بالمعرض وذلك لاتاحة خدمات التمويل للعملاء للشراء بالتقسيط وفقًا للبروتوكول المبرم بين الغرفة التجارية والشركة .

وتابع أن العرض من أقامه المعرض هو تقديم الدعم الممكن لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث بمحافظة دمياط، والاستفادة من المهارة الفريدة التى يتمتع بها الصانع الدمياطي، وذلك للوصول بهذه الصناعة ليس فقط على المستوى المحلى بل والدولى أيضًا..