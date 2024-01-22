عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغرفة التجارية بدمياط: معرض أوكازيون للأثاث يقدم خدمة الشراء بالتقسيط بدون فوائد

أوكازيون دمياط لاثاث
أوكازيون دمياط لاثاث

صرح الدكتور محمد العرابي   عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط،  ان معرض " أوكازيون دمياط للأثاث " المُقام على مدار شهر بمحافظة المنيا ، يقدم خصومات كبيره للجمهور،  ويريح خدمات التمويل للعملاء للشراء بالتقسيط والسداد لمدة ٦ أشهر بدون فوائد. 

وأشار العرابي  إلى أن المعرض يقع على مساحة ١٢٠٠ متر مربع بمشاركة ٢٠ عارض من صناع الأثاث بمحافظة دمياط،  ويضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأثاث الكلاسيك والمودرن لفرش وحدات سكنية كاملة بأسعار مناسبة ، علاوة على تواجد فريق عمل شركة ڤاليو للتمويل الاستهلاكي بالمعرض وذلك لاتاحة خدمات التمويل للعملاء للشراء بالتقسيط وفقًا للبروتوكول المبرم بين الغرفة التجارية والشركة .

وتابع أن العرض من أقامه المعرض هو تقديم الدعم الممكن  لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث بمحافظة دمياط، والاستفادة من المهارة الفريدة التى يتمتع بها الصانع الدمياطي،  وذلك للوصول بهذه الصناعة ليس فقط على المستوى المحلى بل والدولى أيضًا..

محافظ دمياط توجه بالعمل لدعم القطاعات الخدمية

 

دمياط إدارة الغرفة التجارية الشراء بالتقسيط الغرفة التجارية المستوي المحلي القطاعات الخدمية الغرفه التجاريه بدمياط محافظة المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

موضوعات متعلقة

تعرف على الخطة الاستثمارية لـ دمياط 2024

غلق 19 معمل تحاليل مخالفة لشروط الترخيص بدمياط

إحالة 49 من العاملين بمستشفى كفر سعد للتحقيق لتغيبهم عن العمل

ميناء دمياط يستقبل سفينة تحمل 62338 طنا من القمح

بمشاركة 20 صانعا..افتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث بمحافظة المنيا

تدريب الفرق الطبية بدمياط علي التعامل مع المصابين بفيروس نقص المناعة البشري

ميناء دمياط يستقبل 27 سفينة و1508 رؤوس ماشية و1417 طن زيت طعام

ضبط 113 كيلو لحوم فاسدة بدمياط

ترشيحاتنا

اشتباكات ضارية بين عناصر المقاومة وجنود الاحتلال في شمال غزة

توفيقك يارب.. أشرف بن شرقي يوجه رسالة إلى منتخب مصر

30 دقيقة| التعادل يسيطر على مباراة مصر والرأس الأخضر بأمم أفريقيا

أكسيوس تكشف مقترحا إسرائيليا لإطلاق سراح الرهائن ووقف القـ تال

أكسيوس تكشف عن مقترح إسرائيلي لإطلاق سرائح الرهائن ووقف الحرب

شاهد.. كريم فؤاد يكشف عن أصعب مباراة خلال مسيرته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحديث ساعة يوم القيامة غدا.. ما رمزيتها وكيف تعمل؟

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في JoyAward| شاهد

بسبب قط.. 300 ألف شخص طالبوا بطرد سائق روسي |فيديو

تحذير .. أطعمة غير متوقعة تسبب الإجهاض

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ