الخطيب يدعم محمد الشناوي هاتفيا بعد إصابته أمام كاب فيردي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن دعم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لـ محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر والنادي الأهلي بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة كاب فيردي أمس.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "طبيب الأهلي يتابع إصابة محمد الشناوي مع المنتخب.. وكابتن محمود الخطيب يدعمه هاتفيا بعد إصابته مع المنتخب أمام كاب فيردي".



تعادل منتخب مصر وكاب فيردي

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.



وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس، وتعادل محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع إلا أن منتخب الرأس الأخضر عادل النتيجة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع أيضا من عمر اللقاء.