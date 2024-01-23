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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخصيص 5 منازل لذوي الهمم المقبلين على الزواج بـ"بشائر خير" الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد اليوم، الثلاثاء، قرى بشائر خير الوادي (١ و ٢) شمال مدينة الخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وقام المحافظ بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما التقى عددا من سكان القرى لبحث مطالبهم، موجهًا بتسليم الأراضي الزراعية للمنتفعين على أن تقدم المحافظة قرضا بدعم ٥٠ ٪ لحفر البئر، وتخصيص ٥ منازل لذوي الاحتياجات الخاصة من شباب القرية المقبلين على الزواج، وإزالة العشوائيات المخالفة للحفاظ على المظهر الحضاري الموحد للقرية، وتوفير حصة من السلع تموينية والخبز وسيارة إسعاف بصفة دائمة لخدمة أهالي القرى.

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كما كلف مديرية التضامن بتوفير مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجًا لتربية الدواجن من خلال توفير ٥٠ كتكوت لكل أسرة بالإضافة إلى الأعلاف والتحصينات اللازمة.

أراضي الزراعية الإحتياجات الخاصة ازالة العشوائيات الاحتياجات التحصينات الأستاذ إبراهيم الاراضي الزراعي الخدمات المقدمة للمواطن الزراعى المقبلين على الزوا المظهر الحضاري تسليم الأراضي ذوي الاحتياجات الخاصة سكرتير عام المحافظة محافظ الوادي الجديد

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