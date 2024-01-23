نال 5 ترشيحات للأوسكار.. تعرف على قصة فيلم Anatomy of a Fall

حقق فيلم Anatomy of a Fall إنجازا كبيرا بعد ترشحه لخمس جوائز في قوائم ترشيحات الأوسكار النهائية لعام 2024، ومن المتوقع أن يحظى باهتمام كبير في الحفل السنوي المقرر إقامته يوم 10 مارس المقبل.

فيلم Anatomy of a Fall حظي باهتمام عالمي خلال الأشهر الماضية، ونال العديد من الترشيحات والجوائز، وفاز بجائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل اختيارات النقاد، كما نال 7 ترشيحات في قوائم البافتا.

فاز فيلم Anatomy of a Fall بالسعفة الذهبية في مهرجان كان، ونالت بطلته ترشيحها الأول للأوسكار ضمن قائمة أفضل ممثلة لعام 2024.

تدور أحداث فيلم Anatomy of a Fall حول كاتبة شهيرة يتوفى زوجها بشكل مفاجيء بعد سقوطه من شرفة منزلهما في فرنسا، ويتم اتهامها بقتله، وخلال الأحداث تستعرض جهات التحقيق تفاصيل من حياتهما والخلافات الأسرية التي أدت في النهاية إلى فقدان الزوجة وابنها فاقد البصر، للأب.

ترشحت مخرجة Anatomy of a Fall جاستين تريت ضمن قائمتي أفضل مخرج وسيناريو أصلي في قوائم الأوسكار هذا العام، وهي نفس القائمة التي غابت عنها جريتا جيرويج مخرجة فيلم Barbie بشكل مفاجيء.