أوسكار 2024.. Oppenheimer يقود قوائم الترشيحات بـ 13 اختيارا

أعلنت منذ قليل قوائم ترشيحات الأوسكار لعام 2024 قبل الحفل السنوي المقرر إقامته يوم 10 مارس المقبل في نسخته الـ 96.

وتفوق فيلم Oppenheimer في قوائم الترشيحات بـ 13 اختيارا، ومن بعده فيلم Poor Things بـ 11 ترشيحا، وجاء ترتيب الأفلام كالتالي:

Oppenheimer - 13

11 - Poor Things

10 - Killers of the Flower Moon

8 - Barbie

7 - Maestro

5 - American Fiction, Anatomy of a Fall, The Holdovers, The Zone of Interest

حصد Oppenheimer خمس جوائز جولدن جلوب منها أفضل مخرج للعالمي كريستوفر نولان، وممثل لبطله كيليان مورفي، وأفضل ممثل مساعد التي ذهبت إلى روبرت داوني جونيور، إلى جانب جائزتي أفضل فيلم وأفضل موسيقى تصويرية.

تفوق Oppenheimer على نظيره باربي الذي حقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر العالمي، وحصد 9 ترشيحات في جولدن جلوب، لكنه لم يتمكن بالفوز سوى بجائزتين فقط.

شارك في بطولة Oppenheimer الممثل الشهيرة كيليان مورفي الذي لعب شخصية البطل روبرت أوبنهايمر مخترع القنبلة الذرية الذي ندم على مشروعه الأبرز في مشواره، إلى جانب كل من مات ديمون، إيميلي بلانت، فلورنس بيو، جيسون كلارك، كينيث براناه، رامي مالك، كايسي أفليك، جاري أولدمان، وغيرهم.