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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تهيئة الرأي العام العالمي.. محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل تريد التغطية على جرائمها

فلسطين
فلسطين

أكد دكتور أشرف العكة، الباحث السياسي الفلسطيني، أن الإحتلال الإسرائيلي يرغب في تهيأة الرأي العام الدولي، من أجل القيام بعمليات إجرامية في خان يونس، بحجنة القضاء على عناصر المقاومة.

 

وقال أشرف العكة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن المقاومة الفلسطينية، تستطيع أن تتعامل بأساليب قتالية مميزة، مما سيكون هناك فشل إستخباراتي إسرائيلي، للسيطرة على خان يونس.

 

وتابع الباحث السياسي الفلسطيني، أن إسرائيل تسعى لتبرير الإنتقام الذي تقوم به، وتبرير ما تقوم به في قطاع غزة، مؤكدا أن الإحتلال الإسرائيلي مدان أمام محكمة العدل الدولية، بعد الجرائم التي تقوم بها.

 

وأشار إلى أن إسرائيل ليست في حاجة لتعاطف عالمي، ولكنها ترغب في القيام بتغطية على جرائمها التي تقوم بها .

أشرف العكة الاحتلال الاسرائيلي الرأي العام الدولي عمليات إجرامية خان يونس

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