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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من جيش الاحتلال على رفض مجندات الخدمة العسكرية بعد 7 أكتوبر

مجندات جيش الاحتلال
مجندات جيش الاحتلال

علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هجاري، اليوم الثلاثاء، على رفض العشرات من المجندات العمل كمراقبات في وحدات الاستطلاع الحدودية عقب أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

وقال هاجاري، في إفادة صحفية: ”كانت هناك مراقبات في ناحال عوز، ولدينا التزام أخلاقي بتصحيح ما حدث في ذلك اليوم… وواجبنا أيضًا أن نكون متفائلين، لخلق أفضل الظروف للخدمة”.

بالإضافة إلى ذلك، قال هاجاري: “نحن بحاجة إلى تهيئة الظروف الأمنية لإعادة السكان إلى منازلهم.. وهذا يعني أن حماس لن تكرر أحداث 7 أكتوبر.. يحظر قول أي شيء آخر أمام الجمهور، سيكون هناك المزيد من مثل هذه الأحداث”.

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وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أفادت اليوم الثلاثاء، بأن 50 مجندة بالجيش الإسرائيلي رفضن الخدمة العسكرية في وحدات الاستطلاع الحدودية عقب أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

جيش الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي

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