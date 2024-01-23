مجاعة في غزة.. تحذير خطير من برنامج الأغذية العالمي

أكد برنامج الأغذية العالمي، أن خطر حدوث مجاعة في قطاع غزة لا يزال قائماً مشيراً إلى أن كميات قليلة جداً من المساعدات الغذائية تجاوزت جنوب قطاع غزة إلى شماله منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفة، في تصريحات لها اليوم: إنه من الصعب الوصول إلى الأماكن التي نحتاج إليها في غزة، وخاصة في الشمال، مضيفةً أن كميات قليلة جداً من المساعدات تجاوزت الشطر الجنوبي من قطاع غزة.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في عدوانها المستمر على القطاع براً وبحراً وجواً، لليوم الـ109 على التوالي، في ظل نقص شديد في الماء والمواد الغذائية الأساسية، وانقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى تدمير المباني والمنشآت والبنى التحتية، وانهيار معظم المستشفيات وخروجها عن الخدمة.



وتضع سلطات الاحتلال عقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث لايكفي ما يصل لتلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.