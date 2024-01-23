صراخهم طربني.. أسامة كمال: أمس كان يوما أسود على إسرائيل

علق الإعلامي أسامة كمال، على العمليات العسكرية والاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، معقبًا “أمس كان يوم أسود على إسرائيل، ودفعوا أكبر خسائر بشرية منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة”، موضحًا أن عدد القتلى من صفوف الجيش الإسرائيلي وصل خلال الـ24 ساعة الماضية لـ24 ضابطًا وجنديًا.

وأضاف أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن إسرائيل دفعت أمس أكبر خسارة بشرية منذ بدء الحرب، مشيرا إلى أنه تم قتل 21 ضابطا وجنديا في مخيم المغازي، "انقلب السحر على الساحر وانفجرت المباني في الجيش الإسرائيلي".

وتابع: "اليوم وأمس كان مليئا بالصياح الإسرائيلي، صياحهم طربني.. كان يوم صعب على إسرائيل"، موضحًا أن الرئيس الإسرائيلي تحدث أن هذا الصياح صعب عليه تحمله، بينما تحدث وزير الطاقة عن أن هذا ثمن باهظ، وقال وزير المالية إن دماء الجنود الإسرائيلي لن يذهب هدرًا.

توجيه ضربات قوية لقوات الجيش الإسرائيلي

ونوه بأن الجيش الإسرائيلي أعلن القضاء على عدد من المخربين في قطاع غزة، في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية، توجيه ضربات قوية لقوات الجيش الإسرائيلي في خان يونس.