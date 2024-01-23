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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أيمن يونس: الهجوم على محمد صلاح وجعني ودفاع ليفربول عنه حاجة تكسف

محمد صلاح
محمد صلاح

علق أيمن يونس لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على مشوار منتخب مصر في أمم أفريقيا، ورحيل محمد صلاح لاعب المنتخب ونجم نادي ليفربول عن البعثة والعودة إلى إنجلترا ودفاع مدرب ليفربول عنه.

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وقال أيمن يونس، خلال لقاء لبرنامج كلمة أخيرة، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن "كلام مدرب ليفربول عن صلاح يكسف، لما يكون واحد أجنبي واثق في محمد صلاح كل هذه الثقة  وعارف قيمته، وهنا في مصر يتم التشكيك فيه، وإلقاء تهم لا تليق عليه، وهو نجوم إسطوري كلنا بنتعايق بيه، وماعندناش غيره.

وأضاف أيمن يونس، أنه من حقنا نقيم محمد صلاح، في مباراة أو مباراة، وأداؤه لكن ينبغي أن نعلم أن هناك حدود وأننا أحيانا نتخطى هذه الحدود لما يفوق قيمة صلاح.

 
وأكمل :إحنا مش عارفين صلاح الي عاش معانا 13 سنة في خدمة منتخب مصر ولسه هننتظر المدرب الأجنبي يعرفنا مين محمد صلاح.

 

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