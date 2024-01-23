تامر أمين: سكت الكلام عن هروب صلاح بعد إصابة الشناوي

علق الإعلامي تامر أمين، على الهجوم الذي تلقاه محمد صلاح بعد إصابته وسفره لليفربول لتلقي العلاج، قائلا: "أحنا وليفربول عايزين أفضل علاج لصلاح وده اهتمام ثنائي لأنه مصري قبل كل شيء ولاعب في نادي ليفربول بعد كده، وأكيد العلاج مش هيبقى في كوت ديفوار ".

وأضاف تامر أمين، خلال برنامجه أخر النهار المذاع على شاشة النهار، أن بعد إصابة الشناوي بمباراة الأمس بخلع في الكتف و سفره لتلقي العلاج بألمانيا لم يتكلم أحد أو ينتقده مثلما فعلوا مع محمد صلاح، معقبا: "محدش قدر يتكلم على قرار الشناوي للسفر لألمانيا عشان يتعالج، وسكت الكلام عن هروب صلاح كمان بعد إصابة الشناوي".

تشويه صلاح

ولفت، إلى أن هدف البعض كان تشويه صلاح وتدميره، قائلا: "للأسف في بعض مننا بيمشي ورا الكلام ده ويمشي على هواهم، صلاح محترم ووطني وأصيل وبيموت في تراب بلده وخدمها وواحد من أساطير الكرة المصرية إن لم يكن هو الأكبر".