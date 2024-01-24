سفير مصر لدى كوت ديفوار يكشف مفاجأة للمشجعين المصريين بالمباراة القادمة

قال السفير شريف سيف، سفير مصر لدى كوت ديفوار، إنه يتمنى أن تكون المباريات القادمة أسهل من الماضية للمنتخب المصري، مؤكدا: "الـ 11 لاعب يؤدوا على أعلى مستوى بالرغم من الإصابات الكبيرة، و الماتش الأخير كان الأفضل بحد كبير وفرصة الفوز في الماتش كانت ممكن تكون أسهل ولكننا صعبناها".

وأضاف "سيف"، خلال مداخلته ببرنامج "أخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين على شاشة "النهار"، "كلنا ورا المنتخب وبنفتخر به في أي مكان ونتمنى لهم التوفيق"، منوها إلى أن المنتخب المصري سيسافر إلى مدينة سان بيدرو يوم الخميس القادم وهي مدينة ذات حرارة عالية ورطوبة ولكن اللاعبين تأقلموا على الأجواء.

جماهير بـ سان بيدرو

وأشار "سيف"، إلى أن هناك إجماع بأن الملاعب فب حالة جيدة والإقامة متميزة للاعبين، مؤكدا على عدم وجود أي شكاوى من قبل اللاعبين، لافتا: "هنشتغل الفترة الجاية أن يكون في جماهير موجودة في مدينة سان بيدرو لحضور مباريات كأس الأمم الأفريقية، لأن الغالبية العظمى من المصريين موجودة في ابيدجان".

