عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير مصر لدى كوت ديفوار يكشف مفاجأة للمشجعين المصريين بالمباراة القادمة

صدى البلد

قال السفير شريف سيف، سفير مصر لدى كوت ديفوار، إنه يتمنى أن تكون المباريات القادمة أسهل من الماضية للمنتخب المصري، مؤكدا: "الـ 11 لاعب يؤدوا على أعلى مستوى بالرغم من الإصابات الكبيرة، و الماتش الأخير كان الأفضل بحد كبير وفرصة الفوز في الماتش كانت ممكن تكون أسهل ولكننا صعبناها".

وأضاف "سيف"، خلال مداخلته ببرنامج "أخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين على شاشة "النهار"، "كلنا ورا المنتخب وبنفتخر به في أي مكان ونتمنى لهم التوفيق"، منوها إلى أن المنتخب المصري سيسافر إلى مدينة سان بيدرو يوم الخميس القادم وهي مدينة ذات حرارة عالية ورطوبة ولكن اللاعبين تأقلموا على الأجواء.

جماهير بـ سان بيدرو

وأشار "سيف"، إلى أن هناك إجماع بأن الملاعب فب حالة جيدة والإقامة متميزة للاعبين، مؤكدا على عدم وجود أي شكاوى من قبل اللاعبين، لافتا: "هنشتغل الفترة الجاية أن يكون في جماهير موجودة في مدينة سان بيدرو لحضور مباريات كأس الأمم الأفريقية، لأن الغالبية العظمى من المصريين موجودة في ابيدجان".
 

سفير مصر لدى كوت ديفوار كوت ديفوار المنتخب المصري سان بيدرو كأس الأمم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

شاهد .. مقطورة تصطدم بعدد من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

نستمع إلى الأصدقاء.. إثيوبيا تتراجع عن التصعيد ضد الصومال

توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت.. فيديو

الخرفان طارت.. تفاصيل 26 ثانية مرعبة في حادث محور المريوطية

ترشيحاتنا

انتهى الموسم| طبيب عظام يكشف طبيعة إصابة الشناوي ومدة غيابه

يفيد بإيه.. تعرف على أحدث دواوين الشاعرة أميرة البيلي في معرض الكتاب

اخبار مصر| السيسي: اليوم نكتب تاريخا جديدا بتحقيق حلم طالما راود المصريين

السعودية: نرفض ربط الحرب على غزة بذريعة الدفاع عن النفس

رسميًا .. 4 مواجهات نارية في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا

احجز من بيتك|السكة الحديد توفر عدة طرق للحصول على تذاكر السفر عبر خطوطها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم جريء وسعر صادم| لن تتخيل ثمن فستان أنغام | شاهد

ضحية جديدة.. تعليق صادم من العجوز البريطانية بشأن زوجها المصري محمد إبراهيم

هيحصل إيه لو بتحب الفلفل الأسود على الأكل يوميا.. حقائق مذهلة

قبل زيارتها للعوضي في المستشفى| مجوهرات ياسمين عبد العزيز تثير الجدل| شاهد

فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ