مدرب موريتانيا: أحرجنا الجزائر وتأهلنا لثمن نهائي أمم أفريقيا

أعرب أمير عبدو، مدرب منتخب موريتانيا عن سعادته الكبيرة، عقب تأهل فريقه إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، لأول مرة في تاريخه بعد الإطاحة بمنتخب الجزائر من دور المجموعات بالفوز عليه بهدف نظيف مساء الثلاثاء.

ونجح المرابطون في بلوغ الدور الثاني ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، بعد الفوز على منتخب الجزائر الذي ودّع البطولة، بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال عبدو خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "قلت للاعبين، خذوا كل ما هو إيجابي من المباراتين الماضيتين، وتحلوا بالانضباط الذي التزمنا به أمام بوركينا فاسو خلال مباراة الجزائر، وستكون النهاية سعيدة، وذلك ما حدث".

وأضاف: "بداية المباراة كانت صعبة للغاية، لكننا درسنا أسلوب المنتخب الجزائري بعدها، وطالبنا اللاعبين بعدها بالتقدم إلى الأمام، واستغللنا الخلل الموجود في خط الدفاع، ونجحنا في تسجيل الهدف".

وواصل: "لقد أحرجنا المنتخب الجزائري، خاصة عندما يحاول التقدم إلى الأمام، وأرغمناه على ارتكاب الأخطاء، ونجحنا في صنع الكثير من الفرص خاصة في الشوط الثاني".

وأكمل في تصريحات أخرى: "منذ البداية كان هدفنا التأهل لثمن النهائي، وعملنا من أجل تحقيق هذا الهدف ونجحنا في ذلك اليوم".

وأردف "هذه هي المرة الثانية التي أتواجد فيها بالدور ثمن النهائي للكان، بعد المشاركة الماضية مع منتخب جزر القمر، أنا سعيد للغاية بهذا الأمر".

وأتم: "الآن سنستمتع بهذا الإنجاز والتأهل للأدوار الإقصائية، ثم نبدأ بعد ذلك الاستعداد للمواجهات المقبلة".