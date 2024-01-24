مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني: قمنا بجلستين لمناقشة النظام الانتخابي

قال دكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات الحوار الوطني، إن اللجنة ناقشت بعض الجوانب المتعلقة بالإدارة المحلية وعلى رأسها النظام الانتخابي، موضحا أنه كان هناك إجماع من الحاضرين على ضرورة الإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية و تشكيل المجالس المحلية.

وأشاف "عبد الوهاب"، خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء المذاع على شاشة سي بي سي مع الإعلامية قصواء الخلالي، أنه كان هناك خلاف على في الآراء حول النظام الانتخابي الأمثل، وكانت تمثل إشكالية كبيرة في النظام الانتخابي، ولكن نظرا لتعدد الأراء تم تخصيص جلستان تخصصية مقتصرة على ممثلي الأراء المختلفة بالإضافة إلى الخبراء القانونيين، وتم التوصل إلى نظام انتخابي ليتم العمل به في تشكيل المجالس المحلية.

نظام انتخابي يجمع بين جزئين

ولفت "عبد الوهاب"، إلى أنه تم التوصل لأن النظام الانتخابي يجمع ما بين نظام القائمة المطلقة ونظام القائمة النسبية المنقوص، حيث يكون ثلث القائمة المطلقة للمرأة والشباب والثلث الأخر للفئات المختلفة، وعلى أساس أن يكون الثلثين للعمال والفلاحين وتمثيل المسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة.

فرصة للأحزاب السياسية الصغيرة

وأوضح، أن القائمة النسبية المنقوصة تم الاتفاق عليها حتى يكون هناك تشجيع للأحزاب وفرصة للأحزاب السياسية الصغيرة أن يكونوا ممثلين بالمجالس المحلية.