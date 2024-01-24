سيارات هيونداي الكهربائية تكتسب أربعة أميال من المدى بهذه الخدعة البسيطة

في محاولة لتعزيز كفاءة سياراتهما الكهربائية، كشفت شركتا هيونداي وكيا عن تقنية ذكية جديدة تعرف باسم Active Airskirt. يركز هذا النظام المبتكر على تقليل المقاومة الديناميكية الهوائية أثناء القيادة بسرعات عالية، مما يحسن نطاق القيادة واستقرار السيارات التي تعمل بالبطارية.

يعمل نظام AAS من خلال التحكم في تدفق الهواء الداخل عبر الجزء السفلي من المصد، وإدارة الاضطرابات المتولدة حول عجلات السيارة بشكل فعال بناءً على تعديلات متغيرة تتوافق مع سرعة السيارة أثناء القيادة بسرعة عالية.

يتم وضع النظام بين المصد الأمامي والعجلات الأمامية، ويظل مخفيًا أثناء التشغيل العادي ولكنه يعمل بسرعات تتجاوز 50 ميلاً في الساعة عندما تتجاوز المقاومة الديناميكية الهوائية مقاومة التسارع. ويعود النظام إلى وضعه المحفوظ عند سرعة تبلغ حوالي 43 ميلاً في الساعة، مما يؤدي بشكل استراتيجي إلى تجنب التشغيل المتكرر ضمن نطاقات سرعة محددة.

يغطي نظام AAS بشكل انتقائي الجزء الأمامي فقط من الإطارات بدلاً من إخفاء الجزء الأمامي بالكامل. يوضح صانعو السيارات في كوريا الجنوبية أن هذا النهج المصمم خصيصًا أثبت فعاليته في تعزيز الأداء الديناميكي الهوائي، خاصة بالنظر إلى أرضية المنصة المسطحة لمنصة E-GMP. بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه التغطية الجزئية في زيادة القوة السفلية، مما يعزز جر السيارة واستقرارها عند السرعات العالية.

ومن اللافت للنظر أن نظام AAS مصمم للعمل حتى بسرعات تتجاوز 124 ميلاً في الساعة، وذلك بفضل وضع مادة مطاطية على الجزء السفلي. لا تقلل هذه المادة من خطر تسبب الأجسام الخارجية في حدوث ضرر أثناء القيادة بسرعات عالية فحسب، بل تضمن أيضًا متانة النظام.

أجرت هيونداي وكيا اختبارات بالفعل، وكشفت عن انخفاض في معامل السحب (Cd) بمقدار 0.008، وهو ما يترجم إلى تحسن بنسبة 2.8 بالمائة في السحب، عند تركيب AAS في جينيسيس GV60. من المقدر أن يؤدي هذا التحسن إلى تعزيز نطاق إضافي يبلغ حوالي 3.7 ميل.