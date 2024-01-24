عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات هيونداي الكهربائية تكتسب أربعة أميال من المدى بهذه الخدعة البسيطة

صدى البلد

في محاولة لتعزيز كفاءة سياراتهما الكهربائية، كشفت شركتا هيونداي وكيا عن تقنية ذكية جديدة تعرف باسم Active Airskirt. يركز هذا النظام المبتكر على تقليل المقاومة الديناميكية الهوائية أثناء القيادة بسرعات عالية، مما يحسن نطاق القيادة واستقرار السيارات التي تعمل بالبطارية.

يعمل نظام AAS من خلال التحكم في تدفق الهواء الداخل عبر الجزء السفلي من المصد، وإدارة الاضطرابات المتولدة حول عجلات السيارة بشكل فعال بناءً على تعديلات متغيرة تتوافق مع سرعة السيارة أثناء القيادة بسرعة عالية. 

 

يتم وضع النظام بين المصد الأمامي والعجلات الأمامية، ويظل مخفيًا أثناء التشغيل العادي ولكنه يعمل بسرعات تتجاوز 50 ميلاً في الساعة عندما تتجاوز المقاومة الديناميكية الهوائية مقاومة التسارع. ويعود النظام إلى وضعه المحفوظ عند سرعة تبلغ حوالي 43 ميلاً في الساعة، مما يؤدي بشكل استراتيجي إلى تجنب التشغيل المتكرر ضمن نطاقات سرعة محددة.

 

يغطي نظام AAS بشكل انتقائي الجزء الأمامي فقط من الإطارات بدلاً من إخفاء الجزء الأمامي بالكامل. يوضح صانعو السيارات في كوريا الجنوبية أن هذا النهج المصمم خصيصًا أثبت فعاليته في تعزيز الأداء الديناميكي الهوائي، خاصة بالنظر إلى أرضية المنصة المسطحة لمنصة E-GMP. بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه التغطية الجزئية في زيادة القوة السفلية، مما يعزز جر السيارة واستقرارها عند السرعات العالية.

 

ومن اللافت للنظر أن نظام AAS مصمم للعمل حتى بسرعات تتجاوز 124 ميلاً في الساعة، وذلك بفضل وضع مادة مطاطية على الجزء السفلي. لا تقلل هذه المادة من خطر تسبب الأجسام الخارجية في حدوث ضرر أثناء القيادة بسرعات عالية فحسب، بل تضمن أيضًا متانة النظام.

 

أجرت هيونداي وكيا اختبارات بالفعل، وكشفت عن انخفاض في معامل السحب (Cd) بمقدار 0.008، وهو ما يترجم إلى تحسن بنسبة 2.8 بالمائة في السحب، عند تركيب AAS في جينيسيس GV60. من المقدر أن يؤدي هذا التحسن إلى تعزيز نطاق إضافي يبلغ حوالي 3.7 ميل.

Active AAS هيونداي كيا جينيسيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

شاهد .. مقطورة تصطدم بعدد من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

نستمع إلى الأصدقاء.. إثيوبيا تتراجع عن التصعيد ضد الصومال

الخرفان طارت.. تفاصيل 26 ثانية مرعبة في حادث محور المريوطية

توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت.. فيديو

شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

موضوعات متعلقة

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه | اعرف مواصفاتها

أحدث أسعار سوزوكي جراند فيتارا 2024 في مصر

للمغتربين المصريين.. أوبل كروس لاند بدون أوفر برايس

بـ8 ملايين دولار.. مواصفات أغلى سيارات مرسيدس مايباخ

سعر هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر

أحدث أسعار سكودا كودياك في مصر

تعرف على أهم مواعيد تغيير زيت ناقل الحركة في السيارات

مبيعات بنتلي تتراجع 11% وسط عام إيجابي للعلامات التجارية الراقية

ترشيحاتنا

رئيس فنزويلا يكشف عن إحباط مُخطط لاغتياله في 2023 .. تفاصيل

بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في نيوهامشير

انتصار جديد.. ترامب يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بـ نيوهامبشير

بـ 5 جنيهات في الحقل.. مطالبات بوقف تصدير البطاطس|ونقيب الفلاحين يعلق

كيف تعثر على الكاميرات المخفية في غرف الفنادق؟

هنعمل له مقام| شبانة يفجر مفاجأة عن عقد فيتوريا مع المنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيص جدا.. سعر فستان هنا الزاهد يثير الجدل| لن تتخيل

مجوهرات وعملات وذهب.. اكتشاف «كنز علي بابا» في مقبرة غامضة بإيطاليا|شاهد

تصميم جريء وسعر صادم| لن تتخيل ثمن فستان أنغام | شاهد

ضحية جديدة.. تعليق صادم من العجوز البريطانية بشأن زوجها المصري محمد إبراهيم

فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ