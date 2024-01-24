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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن|شاهد البروفات النهائية لحفل أنغام وتامر عاشور بالرياض.. ومي سليم تكشف سبب توقف تصوير «روج أسود»

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الاخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

مي سليم تكشف لـ «صدى البلد» سبب توقف تصوير مسلسل «روج أسود» |فيديو

كشفت الفنانة مي سليم عن سبب توقف تصوير مسلسل “روج أسود” في تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد.

وقالت مي سليم: "مسلسل روج أسود بدأنا تصوير أسبوعين وتوقفنا، والمفروض نستكمل التصوير بعد شهر رمضان بسبب انشغال أبطاله بالتحضير لمسلسلات رمضان".

الجمعة .. على الهلباوي يُحيي حفلاً غنائيًا بساقية الصاوي

يُحيي المنشد علي الهلباوي، حفلاً بساقية الصاوي يوم الجمعة المقبلة 26 يناير.

ويقدّم خلاله باقة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية التي تحظى بإعجاب الجمهور .

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الموشحات الدينية إلى جانب باقة مختارة من أغنيات الطرب الأصيل، منها "مليون قصيدة" ، و"السلام عليك"، و"نسيم الوصل"، و"قل للمليحة"، و"البنت قالت لأبوها"، ، و"ليلي طال"، و"رسالة" و"يا رب" و "ابعتلى جواب"، و"مرسال لحبيبى" وغيرها.

شاهد .. البروفات النهائية لحفل أنغام وتامر عاشور بالرياض

كشفت الصفحة الرسمية لموسم الرياض عن التحضيرات النهائية لحفل المطربة أنغام والمطرب تامر عاشور والمقرّر إقامته غدًا الخميس 25 يناير.

طُرحت تذاكر حفل الفنان تامر عاشور والفنانة أنغام، المرتقب يوم 25 يناير الجاري على مسرح أبو بكر سالم، بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض

الفنانة مي سليم الفنان تامر عاشور حفل انغام فعاليات موسم الرياض

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