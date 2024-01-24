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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب في مصر اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الأربعاء

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24  يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.
 

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.
 

 

سعر الذهب اليوم
 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4200 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3675 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3150 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل  29.400 جنيه.
 

الذهب سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب

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