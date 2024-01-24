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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا عن الخلافات بين الإدارة الأمريكية والإسرائيلية بسبب غزة

صدى البلد

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "خلافات بين الإدارة الأمريكية والإسرائيلية جراء العدوان على غزة".

وقال التقرير: "يوما بعد يوم تتعمق الفجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، نتيجة العدوان الذي يمارسه جيش الاحتلال على قطاع غزة، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الطرح الخاص بواشنطن بإقامة دولة فلسطينية في اليوم التالي من انتهاء الحرب، وهو ما أثار حفيظة إدارة بايدن تجاه حكومة نتنياهو المتطرفة".

وأضاف: "الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أكثر من مرة عبر مسؤوليه في الإدارة الأمريكية تأييد واشنطن بشكل كامل حل الدولتين عبر إقامة دولة فلسطينية، وهو الأمر الذي يرفضه نتنياهو، والذي لا يرغب أيضا في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خوفا من المساءلة السياسية والقانونية عن أحداث السابع من أكتوبر إلى جانب قضايا فساد أخرى".

تصاعد الأزمة السياسية بينهم

وتابع: "الأزمة السياسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل تصاعدت بعد رفض واشنطن الأطروحات الخاصة بتل أبيب بشأن السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد اليوم التالي من انتهاء الحرب وهو ما يتعارض مع الرؤية العربية والغربية والأمريكية".

غزة الولايات المتحدة إسرائيل بنيامين نتنياهو بايدن وقف إطلاق النار واشنطن

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