رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع أول مجلس تنفيذي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها اجتماع أول مجلس تنفيذي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية بالجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وعمداء كليات الهندسة بشبرا ، والهندسة ببنها ، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، وأمين عام الجامعة ، والمدير التنفيذي للمعلومات ، ومدير وحدة نظم المعلومات الإدارية ، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد ، ومدير وحدة الشبكة الرقمية ، ومدير وحدة التعلم الالكتروني ، ومدير وحدة المكتبة الرقمية ، ومدير وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات ، ، ومدير مركز الاختبارات الالكترونية ، والأمين المساعد للشئون المالية ، ومدير عام أمانة المجالس ، ومدير البوابة الإلكترونية.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن المجلس ناقش وضع السياسة العامة لأنشطة التحول الرقمي بالجامعة ، بالإضافة إلى تطوير استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي تتضمن أهدافًا ومبادئ ومخططات عمل لتحقيق الأهداف، وتوجيه التحول الرقمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



واكد " الجيزاوى " على أن المجلس يهدف إلى توفير التدريب والتعليم على المهارات الرقمية لمنتسبي الجامعة لتعزيز فهمهم وقدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا الرقمية، وبناء شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز التحول الرقمي.