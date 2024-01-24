عزيز مصر .. شاهد ماذا دار بين الرئيس السيسي والفنانة سميحة أيوب في احتفالات عيد الشرطة ؟

قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رأس الفنانة القديرة سميحة أيوب، بعد تحيتها وسلامه عليها بعد الفيلم التسجيلي عن بطولات رجال الشرطة، في احتفالية عيد الشرطة الـ 72.

وقال السيسي للفنانة سميحة أيوب : سعيد جدا بلقاءك وعندي أمنية إني أسلم عليكي، فيما ردت الفنانة على الرئيس قائلة : “شكرا يا عزيز مصر وشعبك بيحبك وحاسس بالإنجازات .. شكرا على الأمن والأمان”.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن بطولات رجال الشرطة، الموجودة منذ أكثر من 70 عامًا.

وظهر في الفيلم التسجيلي الفنان الكبير أحمد بدير، وسميحة أيوب، ونجوم كثيرة يتحدثون عن أبطال رجال الشرطة، وخدمتهم للمواطنين والبلد.