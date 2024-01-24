تعليم القاهرة: امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية اليوم كان سهلاً وواضحاً

أكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية الذي أداه طلاب الشهادة الإعدادية 2024 اليوم الأربعاء ، جاء فى صفحتين وكانت الورقة واضحة ومنسقة والطباعة جيدة.

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، في بيان رسمي لها : جاءت الأسئلة سهلة الصياغة فنياً ولغويا وشملت جميع دروس المنهح المقرر وكافية للوقت المقرر للإجابة مع وجود فترة زمنية للمراجعة ، وتنوعت الأسئلة بين الموضوعى والمقالى .



وقد أنهي طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة اليوم ، ماراثون امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الذي كان قد انطلق رسميا منذ ١٧ يناير.

وأدي اليوم الاربعاء طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة ، امتحان اللغة الأجنبية ، من الساعة 9 صباحا لـ 11 صباحا .

كما أدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة ، امتحان الدراسات الإجتماعية من الساعة 9 صباحا لـ 11 صباحا.

ونشر شاومينج عبر جروباته على تطبيق تليجرام صور أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية التي يؤديها الطلاب الآن بعد توزيعها في اللجان.. وكتب شاومينج: جار الحل.

جاء ذلك استجابة للدعوات التي أطلقها شاومينج للطلاب التي حرضهم فيها على تصوير أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد توزيعها في اللجان وإرسالها عبر تليجرام للحصول على الحل.

وتابع مديرو المديريات التعليمية عملية خروج أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من مراكز توزيع الأسئلة إلى اللجان لضمان تأمينها وعدم تسريبها قبل توزيعها على الطلاب.