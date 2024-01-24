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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كله يهون إلا بلدنا.. الرئيس السيسي: بناكل ونشرب حتى لو كل حاجة غالية

صدى البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كل حاجة تهون إلا بلدنا.. إحنا بناكل وبنشرب وكل حاجة ماشية حتى لو غالية"، معقبا: "ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين نوفر لها أكل وأساسيات".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـ 72، أن حجم الناقلات التي كانت تدخل غزة 600 شاحنة يوميا، قائلا: “موصلناش في أعلى تقدير إلا من يومين تلاتة مش أكتر من 220 شاحنة”، متسائلا: "الناس دي عايشة ازاي؟".

هروح من ربنا فين

وتابع: "اتقال كلام كتير إن مصر هي السبب، لكن أنا هروح من ربنا فين لو أنا السبب إني مدخلش لقمة عيش لأهل غزة".

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي غزة عيد الشرطة عيد الشرطة الـ 72

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