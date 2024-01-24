وزير الداخلية: إجهاض 129 محاولة لتكوين بؤر إرهابية العام الماضي

قال محمود توفيق وزير الداخلية، إن الجهود الأمنية نجحت خلال العام الماضي بإجهاض 129 محاولة تكوين بؤر إرهابية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من الكيانات التجارية تقدر قيمتها السوقية بـ 3,6 مليار جنيه.

وأضاف "توفيق"، خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـ 72، أن الوزارة تحرص على تكثيف برامج التوعية وأساليب حروب الجيلين الرابع والخامس وتفنيد الأكاذيب وتبصير الرأي العام بالحقائق.

وواصل" تتكامل أجهزة الوزارة لمواجهة كافة صور الجريمة، وفي مقدماتها جرائم المخدرات، حيث تعكس كميات الضبط غير المسبوقة التي قاربت قيمتها 9 مليارات جنيه تصاعدا ملحوظا في حركتها انعكاسا للاضطرابات الأمنية بالمنطقة.

وأوضح، أن العصابات الاجرامية اتخذت أنماطا جديدة في نشاطها ترتكز على محاولات تهريب المواد الخام ومكونات تصنيع المخدرات التخليقية لسهولة إخفائها والارتفاع الكبير لقيمتها التسويقية".

تهريب المهاجرين

ولفت، إلى أن أجهزة المعلومات والمكافحة بالوزارة تطلع للتصدي لتلك الجرائم وضبط عناصرها وتنسيق الفاعل مع القوات المسلحة لمنع تسربها للبلاد أو اتخاذها معبر لدول أخرى، كما نشطت عصابات تهريب المهاجرين على المستوى الإقليمي استغلالا لتراجع قدرة بعض الدول على تحقيق سيطرة كاملة بمنطقتها الحدودية.

ونوه، إلى أن الضربات الأمنية المكثفة نجحت في تقويض عمليات تهريب المهاجرين انطلاقا من البلاد وضبط القائمين عليها، وإجهاض محاولات غسل الأموال المتحصلة منها.